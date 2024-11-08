Sezonu kapatmıştı: Icardi'den sakatlığı sonrası ilk açıklama!

Tottenham maçında çapraz bağları kopan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sezonu kapatmıştı: Icardi'den sakatlığı sonrası ilk açıklama!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2024 - 13:50

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan Galatasaraylı futbolcusu Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi.

Sezonu kapatan Icardi sakatlığıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 

"Birkaç ay sahalardan uzak kalacağım, yüzümde bir gülümsemeyle, çok çalışarak ve daha iyi bir şekilde geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu anlarda benimle ilgilenen ve yanımda olan herkese teşekkürler. Yakında geri döneceğim."


Etiketler: #Icardi #galatasaray #sakatlık

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