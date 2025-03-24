Mbappe'den Livakovic'e olay hareket!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 13:11

Güncelleme: 24.03.2025 - 13:11

Fransa, Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Hırvatistan'ı seri penaltı atışları sonucunda mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Hırvatistan'ın normal sürede maça havlu atmasını engelleyen Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Dominik Livakovic, performasıyla yıldızlaştı.

Fransa'da Kylian Mbappe'nin Livakovic'e yaptığı hareket ise maça damga vuran anlardan biri oldu.

Mbappe, yerde topun kontrolünü sağlayan Livakovic'in omuzuna diziyle bilinçli bir müdahalede bulundu.

Livakovic acı içinde yerde yatarken, takım arkadaşları da Mbappe'nin üzerine yürüdü ve kısa süreli gerginlik yaşandı.

Livakovic'in başarılı performansına rağmen Hırvatistan karşılaşmayı seri penaltı atışlarında 5-4 kaybetti. Yarı finale yükselen Fransa, İspanya'nın rakibi oldu.