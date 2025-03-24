Fransa, Hırvatistan'ı penaltılarda devirdi!
Fransa, 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Hırvatistan'ı 2-0 yenerek maçı penaltılara taşıdı ve adını yarı finale yazdırdı.
UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Stade de France'ta oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan ve penaltılarla tur atlayan Fransa oldu.
İlk maçı 2-0 kaybeden Fransa, 52. dakikada Michael Olise ve 80. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle maçı uzatmalara taşıdı.
30 dakikalık uzatmanın ardından maç penaltılara taşındı.
Fransa, 7 penaltıda 5 isabet sağladı. Kounde ve Hernandez penaltı atışlarından faydalanamadı.
Hırvatistan ise 7 penaltıda 3 kez kaçırınca büyük avantajına karşın elendi.
Bu maçta 6, ilk maçta 8 kurtarış yapan Livakovic performansıyla takdir topladı.
Fransa, bu sonuçla birlikte yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.
Etiketler: #fransa #Hırvatistan #uefa uluslar ligi
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