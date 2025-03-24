Fransa, Hırvatistan'ı penaltılarda devirdi!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 09:54

Güncelleme: 24.03.2025 - 09:54

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Stade de France'ta oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan ve penaltılarla tur atlayan Fransa oldu.

İlk maçı 2-0 kaybeden Fransa, 52. dakikada Michael Olise ve 80. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle maçı uzatmalara taşıdı.

30 dakikalık uzatmanın ardından maç penaltılara taşındı.

Fransa, 7 penaltıda 5 isabet sağladı. Kounde ve Hernandez penaltı atışlarından faydalanamadı.

Hırvatistan ise 7 penaltıda 3 kez kaçırınca büyük avantajına karşın elendi.

Bu maçta 6, ilk maçta 8 kurtarış yapan Livakovic performansıyla takdir topladı.

Fransa, bu sonuçla birlikte yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.