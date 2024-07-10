Real Madrid açıkladı: Arda Güler'in yeni forma numarası belli oldu!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de futbolcuların yeni sezon forma numaraları belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 16:43
Real Madrid açıkladı: Arda Güler'in yeni forma numarası belli oldu!
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Real Madrid, yeni sezonda oyuncuların giyeceği forma numaralarını açıkladı.

İspanyol devinden yapılan açıklamaya göre, kulüpteki ilk yılında 24 numaralı formayı giyen Arda Güler, artık 15 numaralı formayı giyecek.

MBAPPE 9 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Real Madrid'de daha önce 15 numaralı formayı giyen Fede Valverde ise Toni Kroos'un takımdan ayrılmasının ardından 8 numarayı terletecek. İspanyol devinin yeni transferi Kylian Mbappe ise 9 numaralı formayı giyecek.

Real Madrid'deki ilk yılında 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşadı.


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