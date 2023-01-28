Mbaye Diagne’den altyapı oyuncularına krampon sürprizi

Fatih Karagümrük’ün Senegalli forveti Mbaye Diagne, kırmızı-siyahlı kulübün altyapı oyuncularına krampon hediye etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 16:07
Mbaye Diagne’den altyapı oyuncularına krampon sürprizi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük oyuncusu Mbaye Diagne, örnek bir davranışta bulundu.

Ayda bir kere mutlaka genç futbolcu adaylarıyla bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını dinleyen tecrübeli santrforun bu ayki hediyesi krampon oldu.



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