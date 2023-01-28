Mbaye Diagne’den altyapı oyuncularına krampon sürprizi

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 16:07

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 16:07

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük oyuncusu Mbaye Diagne, örnek bir davranışta bulundu.

Ayda bir kere mutlaka genç futbolcu adaylarıyla bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını dinleyen tecrübeli santrforun bu ayki hediyesi krampon oldu.



