Mbaye Diagne’den altyapı oyuncularına krampon sürprizi
Fatih Karagümrük’ün Senegalli forveti Mbaye Diagne, kırmızı-siyahlı kulübün altyapı oyuncularına krampon hediye etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük oyuncusu Mbaye Diagne, örnek bir davranışta bulundu.
Ayda bir kere mutlaka genç futbolcu adaylarıyla bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını dinleyen tecrübeli santrforun bu ayki hediyesi krampon oldu.
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