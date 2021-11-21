Mbaye Diagne'den itiraf: Rize'de de aynısı olmuştu. O gol sayıldı

21 Kasım 2021 Pazar, 22:09

Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da Mbaye Diagne, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Senegalli futbolcu, iptal edilen golü ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u konuk ettiği ve 3-2 kazandığı karşılaşmaya atıfta bulunan Diagne, "Takım olarak iyiydik. Goldü bence. Rize'de de aynısı olmuştu. O gol sayıldı. Oyuncuya hafif bir temasım oldu" dedi.

Maçı kazanmaları gerektiğini belirten Diagne, "Bu maçtan 3 puan almamız gerekiyordu. Çalışmalarımıza devam edip sonraki maça bakacağız." ifadelerini kullandı.