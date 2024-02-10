M'Baye Niang, 89'da Empoli'ye 3 puanı getirdi

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Empoli deplasmanda Salernitana'yı 2-1 mağlup etti. M'Baye Niang galibiyeti getiren golü attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 09:08
M'Baye Niang, 89'da Empoli'ye 3 puanı getirdi
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İtalya Serie A'nın 24. haftasında Filippo Inzaghi'nin ekibi Salernitana ile Davide Nicola'nın yönetimindeki Empoli karşı karşıya geldi.

Arechi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Empoli 3-1 kazanırken golleri; 23. dakikada Alessandro Zanoli kendi kalesine, 89. dakikada penaltıdan M'Baye Niang ve 90+4'te Matteo Cancellieri kaydetti.

Ev sahibi Salernitana'nın tek golünü ise 69. dakikada Shon Weissman kaydetti.

Empoli'nin devre arasında Adana Demirspor'dan renklerine bağladığı M'Baye Niang takımıyla ilk golünü atmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Empoli puanını 21'e yükseltirken, Salernitana 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Empoli evinde Fiorentina'yı ağırlarken, Salernitana deplasmanda Inter'e konuk olacak.


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