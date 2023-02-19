Serie A'da Fiorentina ile Empoli yenişemedi

Fiorentina, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında konuk ettiği Empoli ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 20:32
Serie A'da Fiorentina ile Empoli yenişemedi
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Serie A'nın 23. haftasında Fiorentina ile Empoli karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Empoli, 29. dakikada Nicolo Cambiaghi ile öne geçti. Fiorentina, 85. dakikada Arthur Cabral ile skoru eşitledi.

6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Fiorentina'nın puanı 25 oldu. 4 maçtır kazanamayan Empoli ise 28 puana çıktı.

Fiorentina, gelecek hafta Verona'ya konuk olacak. Empoli ise lider Napoli'yi ağırlayacak.


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