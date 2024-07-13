McTominay kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği McTominay kaç yaşında, nereli?
Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom, tecrübeli kanat oyuncusu McTominay'i istiyor. Peki, McTominay kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği McTominay kaç yaşında, nereli?
Şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak istiyor. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda yıldız isim McTominay'i transfer etmek istiyor. Peki, McTominay kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği McTominay kaç yaşında, nereli?
SCOTT MCTOMINAY KİMDİR?
Scott Francis McTominay 8 Aralık 1996 yılında dünyaya geldi. McTominay, Manchester United'ın gençlik akademisinde yetişti ve kulüp için ilk maçına Mayıs 2017'de çıktı. Kulüp için 200'den fazla maça çıktı ve FA Cup ile EFL Cup'ı kazandı.
İngiltere'de doğan McTominay, Helensburghlu babası sayesinde İskoçya için oynamaya hak kazandı. İlk uluslararası maçına Mart 2018'de çıktı ve Euro 2020 ve Euro 2024'te takımını temsil etti.
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