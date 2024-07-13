Yayınlanma: 13.07.2024 - 11:26

Güncelleme: 13.07.2024 - 11:26

Şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak istiyor. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda yıldız isim Raheem Sterling'i transfer etmek istiyor. Peki, Raheem Sterling kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Raheem Sterling kaç yaşında, nereli?

RAHEEM STERLİNG KİMDİR?

Raheem Shaquille Sterling 8 Aralık 1994 yılında Kingston'da dünyaya gelmiştir. Sterling Liverpool'a transfer edilmeden önce yedi yıl boyunca Queens Park Rangers altyapısında yetişti.

Sterling 2010 yılının Şubat ayında Liverpool ile sözleşme imzaladı. 1 Ağustos 2010 tarihinde Borussia Mönchengladbach takımıyla oynanan dostluk maçında ilk karşılaşmasına çıktı. Liverpool genç takımındaki ilk golünü 2-2 biten Hibernian maçında attı.

14 Temmuz 2015 tarihinde, 49 milyon £ bonservis bedeliyle 62,50 milyon € karşılığında City'ye transfer olmuştur.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Sterling Jamaika doğumlu olduğu için Jamaika U-17 millî takımında oynayabiliyor olmasından dolayı annesi Nadine onun uluslararası düzeyde Jamaika için oynamasını istediğini belirtti.

Sterling 2011 yılında U-17 Dünya Kupası için İngiltere U-17 millî takımına seçildi. İngiltere'nin Arjantin'e karşı penaltılarda 4-2 kazandığı maçta 1 de gol attı.