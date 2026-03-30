Mecnun Otyakmaz'dan Kosova maçı sözleri: 'İşimizi ciddiye alıyoruz'

30.03.2026 21:56:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Kosova ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde salı günü Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin oynanacağı başkent Priştine'ye geldi.

Ay-yıldızlı takıma Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve yöneticiler eşlik etti.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Kafilenin kamp yapacağı otele girişi sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mecnun Otyakmaz, çok kritik bir mücadeleye çıkacaklarının altını çizdi.

Kosova halkının A Milli Futbol Takımı'na olan ilgisiyle ilgili de konuşan Otyakmaz, "Ben Sivasspor başkanıyken Gaziantep'e gitmiştik, çok güzel izzet-i ikramda bulunmuşlardı ama maçı kaybetmiştik. Bunların hiçbirinin önemi yok. Kardeşlerimiz inşallah çok güzel bir oyunla gerekeni yapacaklar. Zor bir maç olacak. İşimizi ciddiye alıyoruz. Onlar ne yapacaklarının farkındalar. İnşallah gerekli mücadeleyi gösterip buradan mutlu şekilde ayrılacağız. Kosovalılara da misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

