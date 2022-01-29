Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena oluyor
Galatasaray, Barcelona B forması giyen Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Pena, Barcelona B formasıyla 9 maçta 8 gol yedi.
Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena oluyor.
Sarı-kırmızılılar, Barcelona B takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.
İspanyol kaleci, kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak ve Salı günü başlayacak Antalya kampına katılacak.
Inaki Pena, bu sezon Barcelona B forması İle İspanya 3. liginde 9 maçta forma giydi, 8 gol yedi ve 4 maçta da kalesini gole kapattı.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- 'Abdulhamit Gül MOBESE kurbanı oldu'
- Vakada yeni bir rekor daha kırıldı!
- Hepsijet çalışanları isyan etti
- Olay yaratacak Gül ve Soylu videosu
- Tutuklanan Sedef Kabaş’tan Saray’a mesaj
- Bursa'da su samuru şaşkınlığı
- Sağlık Bakanı Koca’nın sözlerine çok sert tepki
- Galatasaray, yeni kalecisini buldu!
- İtalya'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı belli oldu
- 'Yandaşım' diyenler için sırada hangi bakan var?