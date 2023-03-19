Medipol Başakşehir ligde üç maç sonra puan aldı! Fatih Karagümrük 2-2 Başakşehir

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 18:33

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 18:33

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir, 3 maç sonra puan almayı başardı.

Mücadelenin 90+1. dakikasında Serdar Gürler ile 2-1 öne geçen Medipol Başakşehir, 90+2. dakikada Diagne'nin golüne engel olamadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Ligin 21. haftasında Arabam.com Konyaspor'u 2-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor maçlarını 1-0, Beşiktaş karşılaşmasını da 2-0 kaybetmişti.

Bu sezon 5. beraberliğini alan Medipol Başakşehir puanını 41 yükseltti. Yenilmezlik serisini 10 maça yükselten VavaCars Fatih Karagümrük ise puanını 31'e çıkardı.