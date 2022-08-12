Medipol Başakşehir, Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesini uzattı

Medipol Başakşehir, Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesinin 2024-25 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 15:56
Medipol Başakşehir, Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesini uzattı
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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesinin 2024-25 sezonu sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Genç oyuncumuza yeni sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederek, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



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