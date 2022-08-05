Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: Önemli bir galibiyet aldık
Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Konferans Ligi'nde Breidablik'i 3-1 yendikleri maçın ardından, "İzlanda'ya galibiyet için geldik, maçı kazanmak istedik, bu motivasyonla 95 dakika mücadele ettik. Üçüncü golle maçı güzel bir şekilde bitirdik" dedi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, güzel bir futbol ve sonuçla rövanş öncesi avantaj yakaladıklarını söyledi.
Kopavogsvöllur Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "Deplasmanda önemli bir galibiyet aldık. Bu maça çok iyi hazırlandık. Kadromuzda bazı değişiklikler yaptık. Kadromuzu komple değerlendirmeye çalıştık, her oyuncumuzu değerlendirmek istedik. Mücadele gücü yüksek bir maçtı. İzlanda’ya galibiyet için geldik, maçı kazanmak istedik, bu motivasyonla 95 dakika mücadele ettik. Üçüncü golle de maçı güzel bir şekilde bitirdik" ifadelerini kullandı.
Erdinç Sözer, İstanbul'da oynanacak rövanş maçı hakkında ise "Güzel bir avantajla haftaya rakibimize karşı oynayacağız. Kendi sahamızda aynı istekle, aynı motivasyonla oynayacağız. Rakibi artık daha iyi tanıyoruz. Bugün farklı şartlarda mücadele ettik. Hava sıcaklığı düşüktü. Müsabaka sentetik sahada oynandı. Buna alışmamız 5-10 dakikayı aldı. Ne zaman kendi pas oyunumuzu oynadık, gol pozisyonları bulduk" değerlendirmesinde bulundu.
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