Medipol Başakşehir'de Mesut Özil ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 12:28

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in yeni adresi Başakşehir oldu. Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil için bugün Fatih Terim Stadı'nda, Başkan Göksel Gümüşdağ’ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu Mesut Özil'i 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Sözlerine çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek başlayan Özil, "Burada olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı. Benim hedefim de sadece futbol oynamak, mutlu olmak, huzurlu yaşamak. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum. İyi ki gelmişim. Elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin her zaman kalbinde yer alacağını belirten deneyimli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Futbolda bazen bunlar olabiliyor. Başakşehir'e mutlu olmaya geldim, orada bu şansı bulamadım. Emre hocayı bayağıdır tanıyorum. Bana düşüncelerini anlattı. Çok hoşuma gitti, o yüzden Başakşehir'i tercih ettim. En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Şimdi hedefim sadece huzurlu şekilde Başakşehir'de futbol oynamak. Keyif alacağımı düşünüyorum. Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe haricinde bir kulübe gidebilirdim. O da Başakşehir'di."

"10 NUMARALI FORMAYI GİYECEĞİM"

"Transfer süreci hızlı gelişti. Fenerbahçe'yle de anlaştık. Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Berkay (Özcan) kardeşimle de konuştuk, anlayış gösterdi. Zaten önceden de tanıyordum, abi-kardeş gibiydik ve bana 10 numarayı verdi."

"Antrenmanlara başladım. Her şey iyi gidiyor. En kısa zamanda takımla birlikte çalışmalara başlamak istiyorum. Bu işi severek yaptığım için zorlanacağımı düşünmüyorum."

"ÜCRET KONUSUNDA BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI"

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise şu şekilde konuştu:

"Mesut'un sahip olduğu kariyere, Türk futbol tarihinde sahip olan bir oyuncu yok. Mesut'u, antrenmanda Başakşehir formasıyla gördüğüm zaman çok mutlu oldum. 2018 yılında verdiğim röportajda kendisiyle yolumuzun kesişeceğini söylemiştim ve bir hayal gerçek oldu. Mesut'un kariyerini, yeteneğini konuşmaya gerek yok. Ben 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi 1 yıl yapalım, seneye tekrar değerlendiririz dedi. Buna da saygı duyduk. Mesut'la 1 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisi ne kadar kalmak isterse kalacak. Ücret konusunda da büyük fedakarlık yaptı."