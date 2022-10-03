Medipol Başakşehir'in futbolcusu Mesut Özil ameliyat edildi

03 Ekim 2022 Pazartesi, 17:28

Sırtında ağrılar olduğunu için ameliyat olacağını duyuran Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Mesut Özil, bu sabah operasyon geçirdi. 3 saat süren ve başarılı geçen ameliyat sonrası Özil, normal odaya alındı.

Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil; "Ameliyatım iyi geçti. Dualarınız ve mesajlarınız için teşekkürler" mesajını yayımladı.

3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yıldız oyuncunun durumuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve Özil'in 3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurmuştu.



