Medipol Başakşehir'in futbolcusu Mesut Özil ameliyat edildi
Süper Lig'de sezon başı Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, yaşadığı sakatlığın ardından bugün ameliyat oldu.
Sırtında ağrılar olduğunu için ameliyat olacağını duyuran Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Mesut Özil, bu sabah operasyon geçirdi. 3 saat süren ve başarılı geçen ameliyat sonrası Özil, normal odaya alındı.
Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil; "Ameliyatım iyi geçti. Dualarınız ve mesajlarınız için teşekkürler" mesajını yayımladı.
3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yıldız oyuncunun durumuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve Özil'in 3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurmuştu.
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