Medipol Başakşehir'in futbolcusu Mesut Özil ameliyat edildi

Süper Lig'de sezon başı Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, yaşadığı sakatlığın ardından bugün ameliyat oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2022 Pazartesi, 17:28
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Sırtında ağrılar olduğunu için ameliyat olacağını duyuran Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Mesut Özil, bu sabah operasyon geçirdi. 3 saat süren ve başarılı geçen ameliyat sonrası Özil, normal odaya alındı. 

Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil; "Ameliyatım iyi geçti. Dualarınız ve mesajlarınız için teşekkürler" mesajını yayımladı. 

3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yıldız oyuncunun durumuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve Özil'in 3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurmuştu. 



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