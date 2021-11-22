Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler'den çok konuşulacak derbi yorumu

22 Kasım 2021 Pazartesi, 10:47

Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Habertürk'teki yorumunda Fenerbahçe'deki iç çatışmanın sona ermesiyle Galatasaray galibiyetinin geldiğini söyledi.

Çelikler'in yorumu şöyle:

"Fenerbahçe seneler sonra Galatasaray'ı yendi. Ali Koç ikinci derbi galibiyetini aldı. Fatih Terim, yine kaybettiği bir maçın ardından konuşmama yapmamak; eleştirileri azaltmak için kendini attırma taktiğine başvurdu. Galatasaray yine bir Fenerbahçe maçında stresten dağıldı. Sahaları da kapanır hocaları da ceza alır. Hakem Halil Umut Meler olabildiği kadar iyi maç yönetti. Bu galibiyet 65. dakikaya kadar maça ve oyuna hakim olduğu futbol, Ali Koç-Pereira-Mesut-İrfan-MHY koalisyonunun başarısıydı. Oyun olarak çökülen dönemde ise Vitor'un transferi Crespo'nun golü atması tamamen ironiktir. Trabzonspor, Antep maçını kazanırsa G.Saray'ın ligle işi neredeyse bitmiş durumda olur. Fener'in de işi zor. Ama bu galibiyet morali yukarı çıkartır. Vitor Hoca ile takım arasında ilişkileri tamir eder. Şimdi ilginç bir fikstürü var Fenerbahçe'nin. Üst üste 4 galibiyet takımı ummadığı bir yere getirebilir. Koalisyonun devam etmesi, Ali Koç'un takıma koyduğu eli hiç çekmemesi ve Enner'in dönmesi 4 maçlık seri getirebilir."



