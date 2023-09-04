Gerici Akit, Ebrar Karakurt'u hedef aldı

Gerici Akit, şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın en önemli oyuncularından Ebrar Karakurt'u hedef almaya devam etti. Akit, yaptığı son haberinde 'Cübbeli'nin 'eşcinsellik' üzerine yaptığı bir konuşmayı paylaşarak Karakurt'un milli takımdan çıkartılması çağrılarına destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 01:36
Gerici Akit, Ebrar Karakurt'u hedef aldı
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek altın madalya ile gururlandırdı.

Şampiyonluğun ardından gerici misyonuyla bilinen Yeni Akit isimli gazete, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu oyuncusu Ebrar Karakurt'u bir kez daha hedef aldı.

"Cübbeli Ahmet Hoca: Putin bile eşcinselliği yasakladı!" başlığıyla haber yapan gerici Akit, 'Cübbeli' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün 'eşcinsellik' üzerine yaptığı bir 'sohbet' videosu paylaştı.

Burada Ebrar Karakurt'u hedef alarak "milli formayı giymesin" diyenlere destek veren Akit, haberinde, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in bile eşcinselliği yasakladığını hatırlatan Cübbeli Ahmet Hoca, sapkınlığın üzerimize lanet yağmasına sebep olduğunu anlattı" ifadelerine yer verdi.

'MİLLİ GURUR DİYECEKSİNİZ'

Şampiyonluğun ardından Ebrar Karakurt'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.


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