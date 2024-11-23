Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu Konsey Başkanı seçildi!
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Konsey Başkanı seçildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Konsey Başkanı oldu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Üstündağ, uluslararası arenada büyük bir onur olarak görülen bu önemli görevi 2024-2028 yılları arasında sürdürecek ve dünya voleyboluna liderlik edecek.
FIVB kurullarında yer alacak diğer Türk isimler şunlar:
Voleybol konseyi uzmanı: Nilüfer Başak Shimonsky
Finans komisyonu üyesi: Orkun Özel
Hukuk komisyonu üyesi: Çiğdem Dilek
Sağlık komisyonu üyesi: Prof. Dr. Yusuf Erdem
Kitlesel katılım ve kar voleybolu komisyonu üyesi: Oğuz Değirmenci
Voleybol ligleri ve kulüpleri konseyi üyeliği: Türkiye
Etiketler: #Mehmet Akif Üstündağ #Uluslararası Voleybol Federasyonu #Türkiye Voleybol Federasyonu #Konsey Başkanı
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