Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki: 'Nasıl aday olabiliyorsunuz?'

Yayınlanma: 18.07.2024 - 16:04

Güncelleme: 18.07.2024 - 16:04

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Türkiye Futbol Federasyonu seçiminde dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aday olmalarını eleştiren Hulusi Belgü, "Ne acı ki önümüze sunulan adaylardan bir tanesi, Galatasaray'ın tabiriyle, biz de katılıyoruz, tarihin en kötü yönetimi ve başkanı. Bir diğeri, Fenerbahçe otobüsü kurşunlandığı dönemde 'Öyle bir eylem yapacağız ki belki ben Trabzonspor Kulübü başkanlığına devam edemeyeceğim' diyen bir aday" dedi.

Hulusi Belgü

"SİYASİLERDEN BASKI VAR!"

Delegelere baskı olduğunu söyleyen Hulusi Belgü, "Siyasilerin kulüp başkanlarını ve belediye başkanlarını arayarak bağımsız olması gereken TFF seçimlerini nasıl etki yaptıklarını, bazı adayları talimatla geri çektiklerini gördük, yaşadık. Sayın Delegeler, Divan Kurulu'nda görevli arkadaşlarımız Sayın Milletvekilleri de siyasiler. Belediyeden arkadaş var, o da siyasi. Bunu nasıl kabul ediyorsunuz. Güçlük çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Adil bir federasyon olmadığını söyleyen Hulusi Belgü, "Biz futbol özgür, adil olsun dedikçe ne yazık ki hep geriye gidiyoruz. Geri gittikçe futbol şaibe, huzursuzluk, kavgalar artıyor. Konuşmalar hakarete, söylemler kavgalara sebep oluyor. Burada birkaç kulüp haricinde futbolun adil yönetilmediğini herkes düşünüyor. Kulüpler, seçilen başkanın ve yöneticilerin belli başlı bazı takımlara, bazı kişilere hizmet etmesini istemiyor. Tek talepleri var, bizim de talebimiz, adil ve eşit yönetim" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE'YE SALDIRILDI!"

Fenerbahçe'ye karşı operasyon olduğunu söyleyen Hulusi Belgü, "Mevcut TFF başkanı ve yönetimi tarih yazdı bu sene. Fenerbahçe, 99 gol ve 99 puanla ikinci yapıldı. Bunu her iki takım da iyiydi diye açıklayamazsınız. Bir takım itildi, bir takım çekildi. Bu ülkede Fenerbahçe kumpasa uğradı. FETÖ denen lanet örgütle mücadele etti. 12 Mayıs tarihinde taraftarına saldırıldı. Otobüsü kurşunlandı. Burada bulunan bir kulüp başkanı, 'Fenerbahçe sahaya çıkmaza sonuçlarına katlanabilir' diyebildi. Birlik ve beraberlik mesajı vermek istiyoruz ama bunları biz hiç şimdiye kadar yaşayamadık. Bunlar yetmedi. Bu sezon da Trabzon'da linç edilmeye çalışıldık. 1-2 kulüp dışında geçmiş olsun mesajı dahi açıklanmadı" dedi.

Kongrede konuşan Hulus Belgü ayrıca, "Sayın TFF Başkanı ve yönetimi ne yaptı? Meşru müdafaada bulunan futbolculara ceza vermeye çalıştı. TFF yönetiminin aklında Fenerbahçe ile mücadele vardı. Dürüst bir mücadele de değil! Fenerbahçe'ye zarar vermeye çalışanların, Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz kalesi, Atatürk İlkeleri'nin ve Cumhuriyet'in koruyucusu olmaktan gurur duyan Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da saldıranlardan ne farkı var!" ifadelerini kullandı.

"BU ZORLAMAYI KABUL ETMEYİN!"



Hulusi Belgü ayrıca, "Fenerbahçe başkanları hep hedef oldu. Önce Aziz Yıldırım, şimdi Ali Koç. Zannetmeyin ki Fenerbahçe bu iki liderle sınırlı. 65 bin genel kurul üyemiz, 35 milyon taraftarımız var. Biz ne ilkelerimizi ne de başkanlarımızı kimseye yedirmeyiz. Adil olmayan ortamda bize sunulan her iki başkan adayına soruyorum; yaşananlara, yaşattıklarınıza bakarak nasıl aday olabiliyorsunuz? Aynaya baktığınızda kendinize bu mevkiiyi eşit ve adil olması gereken TFF başkanlığını nasıl yakıştırıyorsunuz!" dedi.

Sarı-lacivertli yönetici sözlerini, "Bugün metazori bir seçime zorlanıyoruz. Bu zorlamayı kabul etmeyin. Ayağa kalkın ve reddedin. 3 Temmuz'dan bu yana onurumuzla direniyoruz. Her iki aday da yönetecek adaylar değil. Boş oy vererek veya hiç oy vermeyerek bunu gösterin. Futbol, Türk toplumunun tüm problemlerden kaçış noktasıdır. Sorumlu davranın. Size dayatılan düzene karşı çıkın. Son sözüm siyasilere. Lütfen gerçeği görün. Sizlere futbol yönetimine müdahale ettikçe yaşanan olumsuzluklar size mal ediliyor. Sizi yanlış yönlendiriyorlar. Adaletin olmadığı yerde mutluluk olmaz. Mutlu olmayan halk, sonucu siyasete bağlar. Bırakın TFF özgür ve bağımsız olsun. Böyle olduğunda milli takımlar ve kulüpler daha çok gelişecek. Bunun kredisi de sizlere ait olacaktır" diyerek noktaladı.