Mehmet Büyükekşi ve kurulları oy çokluğuyla ibra edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurulları, olağan seçimli genel kurulda yapılan oylamada oy çokluğu ile ibra edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda başkan Mehmet Büyükekşi ile kurulları oy çokluğuyla ibra edildi.
Ankara'daki bir otelde yapılan kongrede, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunuldu.
Mehmet Büyükekşi ile kurulları oy çokluğuyla ibra edildi.
PARA VE HAK MAHRUMİYETİ CEZALARI
Bu arada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ve Tahkim Kurulu'nca onaylanan para ve hak mahrumiyeti cezalarının kaldırılmasına yönelik bir önerge sunuldu. Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan'ın yaptığı oylamada, çoğunluk önergenin genel kurul maddesi olarak eklenmesini kabul etti. Bu önerge gündemin son maddesi olarak görüşülecek. Maddenin kabul edilmesi için üçte iki kabul oyu gerekli olacak.
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