Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'un sözlerine cevap: 'Böyle bir şey gündemimizde yok'

Yayınlanma: 24.05.2024 - 08:19

Güncelleme: 24.05.2024 - 08:22

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalinin ardından açıklamalarda bulunan Büyükekşi, "Geçtiğimiz hafta iki başkanımız bizi ziyaret etmişti. Daha sonra birlikte bir basın toplantısı yaptık. İkisine de teşekkür ederim. Olimpiyat Stadyumu'nda bugün satılan bilet 60.464. Neredeyse Şampiyonlar Ligi finali gibi. İki tane şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. O yüzden konser programını yapmadık. Sadece bir şarkı söyleyip bıraktık. Sonra 100. yıl Marşı'nı söyledik. İstediğimiz, Türkiye'ye örnek olmasıydı. Gerçekten güzel bir mayıs akşamı. Maç da güzel oldu. Güzel bir futbol oynadılar. İki başkanımız da kazananın kaybedeni tebrik ettiği, kaybedenin kazananı tebrik ettiği bir maç olsun demişti. Öyle de oldu. Türkiye'nin özlediği tablo bu. Futbol bir savaş değil. Futbol; dostluk, kardeşlik, sevgi, barış. Birbirimizi daha çok seveceğimiz bir oyun. Herhangi bir şekilde küfür ederek, sahaya yabancı madde atarak yapılacak bir şey değil. Bugün bunu gösterdik. İki kulübün başkanına ve hocalarına teşekkür ederim. Hocalar dün çok güzel mesaj verdi. Biraz önce onlara çok teşekkür ettim. Milli takıma gelen oyuncular var. Onlardan sağlıklarına dikkat etmelerini istedim" dedi.

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİNE CEVAP

Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Yol haritası yaptık. Bunun içinde önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'nda olmamak var. Başka kulüpler de olmamayı düşünüyor. 2 Nisan'daki sözlerimizle taşlar yerinden oynuyor. VAR hakemleri getirildi, TFF seçimleri açıklandı, daha da önemlisi 3-5 kulüp diye ifade ettiği TFF başkanının onlarca kulüp sistemi değiştirmek adına eyleme girdi. Şu an 150'ye geldi imzalar, kıymeti harbiyesi yok şu an, haziran başı olsun istiyorduk. TFF'de değişim olursa en büyük sebebi Fenerbahçe'dir" sözleri için gelen soruya da cevap verdi.

Mehmet Büyükekşi, bu sözlerle ilgili "Şu anda böyle bir şey bizim gündemimizde yok. Şu anda talimatlar açıklanmadı. Önümüzdeki yılın talimatları açıklandığında biz de katılmak istemeyen takımlarla ilgili neler uygulayacağız hep birlikte göreceğiz" cevabını verdi.