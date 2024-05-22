Mehmet Büyükekşi'den EURO 2024 sözleri: Milli Takım kadrosu ne zaman açıklanacak?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın EURO24 kadrosu için konuştu. Büyükekşi, "23 Mayıs Perşembe (yarın), hocamız Milli Takımımızın aday kadrosunu açıklayacak" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın kadrosu hakkında açıklamalarda bulundu.
Kadronun ne zaman açıklanacağını söyleyen Büyükekşi, "23 Mayıs Perşembe (yarın), hocamız Milli Takımımızın aday kadrosunu açıklayacak. Dün de kendisiyle bir görüşme yaptım. Geniş bir kadro açıklayacak" ifadelerini kullandı.
7 Haziran'da net kadroyu açıklayacaklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"5 Haziran'da Ümit Milli Takımımız ile A Milli Takımımız bir hazırlık maçı oynayacak. 7 Haziran'da UEFA'ya 26 kişilik kesinleşmiş aday kadro bildirilmiş olacak."
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