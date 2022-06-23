Mehmet Büyükekşi'den Fenerbahçe ve 1959 açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin başvurusunu yaptığı 1959 öncesi şampiyonlukların kabulü hakkında sorulan soruyu yanıtladı. Büyükekşi, "Şu aşamada futbol adına çözmemiz gereken daha acil konular var" dedi.
Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklama yaptı.
FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT
Mehmet Büyükekşi, Spor Smart'ta canlı yayında yaptığı konuşmada "Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim. Önümüze de gelmedi. Şu aşamada futbol adına çözmemiz gereken daha acil konular var" dedi.
MHK BAŞKANI KİM OLACAK?
Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı için sorulan soruyu da yanıtlayan Mehmet Büyükekşi "MHK Başkanı için görüşmeler yapacağız. Önümüzdeki günlerde kararı vereceğiz" ifadelerini kullandı.
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