Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı'yı İstanbul'a getiriyor
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, kulübü Konyaspor ile anlaşmaya vardığı Abdülkerim Bardakçı'nın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı transferinde sona geliyor. Sarı-lacivertliler; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da peşinde olduğu başarılı stoper için Konyaspor ile her konuda anlaşmaya varmış, oyuncuyla yapılan görüşmelerde de sona gelmişti.
Fanatik'in haberine göre, yönetim sonunda tüm taraflarla el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a toplamda 3.4 milyon Euro ödeyecek. Ancak bunun 2.8 milyon Euro peşin olacak. Kalan 600 bin Euro ise lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım (bir sonraki sezon), Türkiye Kupası'nın kazanılması gibi şartlarla bonus olarak ödenecek.
EŞYALARINI TOPLUYOR
Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı ile yaptığı anlaşmanın şartları da netlik kazandı. Konyaspor'da senelik 5 milyon TL alan yıldız futbolcu, Sarı-lacivertlilerden 750 bin Euro (13.7 milyon TL) kazanacak. Anlaşmanın 4 yıllık olacağı öğrenildi.
Abdülkerim'in Konya'daki eşyalarını toplamaya başladığı, bu hafta İstanbul'a gelerek kendisini Sarı-lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
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