Fenerbahçe, Willian Arao'ya yöneldi
Abdülkerim Bardakçı transferini büyük ölçüde bitiren Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de artık gündem 6 numara. Sarı-lacivertlilerin William Carvalho ve Vinicius Souza'nın yüksek maliyetleri nedeniyle Jesus'un eski öğrencisi Willian Arao'ya yöneldiği öğrenildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un imzası sonrası transfer çalışmaları hız kazandı. William Carvalho ve Vinicius Souza'nın yüksek maliyetleri nedeniyle sarı-lacivertliler yeni bir isme yöneldi.
Milliyet'in haberine göre, yönetim transferde artık rotayı 6 numaraya çevirdi. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda alınacak isimleri bir an önce bitirmek için yönetim düğmeye basarken, bu bölge için en güçlü adayın Willian Arao olduğu öğrenildi.
MALİYET SEBEBİYLE HEDEF ARAO
Jesus'un eski öğrencisi William Carvalho ve Vinicius Souza listede daha üst sıralarda yer alsa da bu oyuncuların maliyeti sarı-lacivertlilerin Arao'ya dönmesini sağladı.
Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen yıldız futbolcu, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un da eski öğrencisi. 29 yaşındaki Arao'nun kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona erecek.
Video Haberler
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış