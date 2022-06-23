Fenerbahçe, Willian Arao'ya yöneldi

23 Haziran 2022 Perşembe, 09:31

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un imzası sonrası transfer çalışmaları hız kazandı. William Carvalho ve Vinicius Souza'nın yüksek maliyetleri nedeniyle sarı-lacivertliler yeni bir isme yöneldi.

Milliyet'in haberine göre, yönetim transferde artık rotayı 6 numaraya çevirdi. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda alınacak isimleri bir an önce bitirmek için yönetim düğmeye basarken, bu bölge için en güçlü adayın Willian Arao olduğu öğrenildi.

MALİYET SEBEBİYLE HEDEF ARAO

Jesus'un eski öğrencisi William Carvalho ve Vinicius Souza listede daha üst sıralarda yer alsa da bu oyuncuların maliyeti sarı-lacivertlilerin Arao'ya dönmesini sağladı.

Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen yıldız futbolcu, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un da eski öğrencisi. 29 yaşındaki Arao'nun kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona erecek.