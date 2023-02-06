Mehmet Demirkol'dan Hatay için TSK'ye yardım çağrısı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 22:22

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 22:36

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle kurtarma çalışmaları devam ederken spor yorumcusu Mehmet Demirkol, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Demirkol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay'daki yurttaşlar için TSK'den yardım istedi.

Mehmet Demirkol yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hatay halkı deprem konusunda deneyimli Donanma'nın güçlü yardımını bekliyor. Gözünüzü seveyim göz yaşımızı dindirin. Gölcük'te depremi yaşamış ve Donanma'nın gücünü bilen eski bir deniz kuvvetleri askeri olarak yalvarıyorum. Lütfen... "

CEM GÜRDENİZ DE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada TSK bünyesindeki amfibi gemilerin İskenderun’a yönlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Deprem bölgesine en yakın liman bölgesinin İskenderun olduğuna dikkat çeken Gürdeniz, “Türkiye, Gölcük depreminde yaptığı hatayı yapmamalı ve amfibi gemilerimizin iş makineleri götürmesi ve harp hastaneleri kurması için derhal İskenderun’a yollamalı” ifadelerini kullandı. Gürdeniz benzer uygulamaların dünyanın çeşitli yerlerinde yapıldığını anımsatarak “İtalyanlar, 2010 yılının ocak ayında Haiti’de meydana gelen depreme en yeni uçak gemisi ITS CAVOUR'u henüz donanmaya teslim etmedikleri halde göndermişlerdi” ifadelerini kullanmıştı.

Cem Gürdeniz

Amfibi gemilerimizin yanı sıra Anadolu amfibi hücum gemisinin de zaman geçmeden hastane ve barınma maksadıyla gönderilmesinin düşünülebileceğini söyleyen Gürdeniz, bu gemilerin en az 2 bin kişi kapasitesini karşılayabileceğini belirtmişti

TCG Anadolu (L-400)

231 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe ve 58 metre yüksekliğe sahip TCG Anadolu(L-400), 5440 m2 güverteye sahipken üzerinde 6 iniş alanı ve 1 uçuş rampası bulunmakta.