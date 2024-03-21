Yayınlanma: 21.03.2024 - 16:06

Güncelleme: 21.03.2024 - 16:06

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mehmet Sadıkoğlu, Trabzonspor maçında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sadıkoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurul’dan çekilme kararının çıkmaması gerektiğini belirtirken Trabzon’daki olayların baş sorumlusunun Halil Umut Meler olduğunu ifade etti.

"HAKEM MAÇI TATİL ETSEYDİ..."

"Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçı ve yaşanan olayları kimse tasvip edemez" diyen Sadıkoğlu, "Bu maça Halil Umut Meler’i atayan federasyon ve MHK, çıkan olayların tek sorumlusu ve suçlusudur. Olayların bu noktaya gelmesi hakemin kötü yönetimidir. Hakem maçı tatil etse idi bu olaylar yaşanmayacaktı. Bu kadar gergin bir ortamda saha içinde sevinç gösterisi taraftarın sahaya inmesine neden oldu. Fenerbahçe teknik ekibi ve idareciler buna keşke izin vermeseydi" dedi.

"BU KARAR FENERBAHÇE'Yİ ZORA SOKAR"

Son günlerde çok tartışılan ligden çekilme konusu ile ilgili Mehmet Sadıkoğlu, "Fenerbahçe ligden çekilmemeli. Ali Koç 6 senedir kulübün başında ve başarısızlığına kılıf arıyor. Genel kurul üyeleri buna izin vermemeli. Fenerbahçe’yi finansal açıdan bu karar çok zora sokar. Fenerbahçe SPK'ye açık bir şirket. Borsada yatırımcılar büyük zarar görür’’ dedi.