Yayınlanma: 17.08.2024 - 14:16

Güncelleme: 17.08.2024 - 14:16

Sosyal medyada aratılan isimlerinden biri olan Mehmet Sevinç, Filenin Sultanları ile ilgili yorumlarıyla gündeme geldi. Bu gelişmenin ardından Sevinç'in hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Mehmet Sevinç kimdir? Eski TRT spikeri Mehmet Sevinç kaç yaşında, nereli?

MEHMET SEVİNÇ KİMDİR?

Mehmet Sevinç, 1978 Malatya doğumlu. Orta öğrenimini Malatya Anadolu Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı. 2002 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. Spikerliğe Eurosport Türkiye'de başladı. 6 yıl bu kurumda görev yaptıktan sonra 2008 yılında NTV Spor'a transfer oldu. Olimpik branşlar ve amatör sporlar üzerine uzmanlaştı. 2016'da NTV Spor'dan ayrıldı. Spikerliğe Tivibuspor' da devam ederken aynı zamanda FIBA Medya Operasyon Müdürlüğü de yaptı. 2017’de TRT SPOR'a transfer oldu.