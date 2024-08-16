Gülüstan Kılıç Koçyiğit kimdir? DEM Partili Gülüstan Kılıç kaç yaşında, nereli?

TBMM'de çıkan kavgada tarafları ayırmak isteyen Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in kaşı yarıldı. Peki, Gülüstan Kılıç Koçyiğit kimdir? DEM Partili Gülüstan Kılıç kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 15:51
Gülüstan Kılıç Koçyiğit kimdir? DEM Partili Gülüstan Kılıç kaç yaşında, nereli?
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Ahmet Şık'a yumruk ve tekme darbelerinin ardından Meclis karıştı. Şık'ı darbelerden kurtarmak için kürsüye koşan CHP'li ve DEM Partili milletvekilleri de AKP'li milletvekillerinin saldırısının hedefi oldu. AKP'lilerin saldırısında CHP'li Okan Konuralp ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit yaralandı. Peki, Gülüstan Kılıç Koçyiğit kimdir? DEM Partili Gülüstan Kılıç kaç yaşında, nereli?

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT KİMDİR?

Gülistan Kılıç Koçyiğit, 1979 yılında Malazgirt'te dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Tunceli'de, lise eğitimini Adıyaman'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Sosyoloji bölümünü bitirdi.

2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi Muş milletvekili olarak seçildi ve 2023 genel seçimlerinde de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kars milletvekili olarak seçildi ve görevine devam etmektedir.


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