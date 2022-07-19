Mehmet Topal kimdir? Mehmet Topal futbolu neden bıraktı? Mehmet Topal'un futbol kariyeri

19 Temmuz 2022 Salı, 14:38

Mehmet Topal 3 Mart 1986 yılında Malatya'da doğdu. Malatya Belediyespor’un altyapısında oynarken 2002’de Çanakkale Dardanelspor'a transfer oldu. Çanakkale Dardanelspor'da başarılı futboluyla göz dolduran Mehmet Topal, Galatasaray ve Rumen futbolunun efsane oyuncusu ve Galatasaray SK o zamanki teknik direktörü olan Gheorghe Hagi'nin tavsiyesi ile 2006-2007 sezonu başında Çanakkale Dardanelspor'dan, Galatasaray'a 1.000.000 $ karşılığında transfer edildi. Galatasaray'ın o dönem teknik direktörü olan Eric Gerets tarafından ilk sezonunda zaman zaman forma şansı verilen Mehmet Topal, kendini gösterme ve geliştirme imkânı yakaladı. Karl-Heinz Feldkamp’ın göreve geldiği 2007-2008 sezonunda ise bir süre Tobias Linderoth’un yedeği olarak bekledikten sonra, yıldız oyuncunun sakatlanıp sezonu kapatmasıyla birlikte ilk on bire girdi. Gösterdiği performans, Topal’a A millî takımın da kapılarını da açtı. İlk kez Türkiye-İsveç arasında oynanan hazırlık maçında A millî takım formasını giyen Mehmet Topal, Türkiye'nin 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasındaki maçlarında da görev almıştır. Savunmanın göbeğinde de görev yapabilmekte olan Topal, Türkiye'nin Almanya ile oynadığı yarı final maçında Gökhan Zan'ın sakatlığı ve Servet Çetin'in ağrıları nedeniyle oynayamamalarından dolayı Emre Aşık'la birlikte stoper pozisyonunda görev almış ve o pozisyonda da iyi bir performans göstermiştir. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasındaki performansından dolayı birçok Avrupa Kulübünün transfer listesine girmiştir. 2008'in Temmuz ayında İngiltere Premier League ekiplerinden Everton, Galatasaray'a 9 milyon Euro'luk bir teklif yapsa da sarı kırmızılı ekip bu teklifi reddetmiştir.

İspanya La Liga'nın köklü ekiplerinden Valencia'nın Galatasaray'a 5.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemesiyle İspanya'nın yolunu tuttu. Burada 2 sezon geçirdi. Mehmet Topal, Avrupa'da kalmak yerine ülkesine dönmeyi tercih etti ve Fenerbahçe'ye 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer oldu.

Fenerbahçe'de geçirdiği 7 yılın ardından sarı-lacivertli takımdaki kariyerini noktalayan Mehmet Topal, Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu. Galatasaray ve Fenerbahçe ile birer lig şampiyonluğu yaşayan Topal, 2019'da geldiği Medipol Başakşehir'de de lig şampiyonluğuna uzanmasını bildi. 2 yılın ardından Medipol Başakşehir ile de yolları ayrılan Mehmet Topal, son olarak geçen sezonun başında Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

MEHMET TOPAL'IN FUTBOL KARİYERİ

Avrupa'da 100 maçın üzerine çıkan ender isimlerden biri olan başarılı futbolcu, dalya dediği Avrupa kupalarında 2 farklı rekoru eline geçirdi. Topal, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir rekoru eline geçirerek Galatasaray, Valencia, Başakşehir ve Beşiktaş ile devler liginde sahneye çıktı.

Avrupa kupalarında 104 maça çıkarak bu alanda da rekoru elinde bulunduran Mehmet Topal müthiş bir kariyere imza attı. Avrupa kupalarında en çok sahaya çıkan Mehmet Topal'ı 101 maç ile Bülent Korkmaz, 99 maç ile Emre Belözoğlu takip ediyor.

Topal, ay-yıldızlı forma altında 13 kez Ümit Milli, 81 kez de A Milli olmak üzere toplam 94 kez mücadele etti.

MEHMET TOPAL FUTBOLU NEDEN BIRAKTI?

Mehmet Topal, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. ı Mehmet Topal, 20 yıllık futbol yaşantısını sonlandırırken şu sözleri paylaştı:

''20 yıl önce Malatya'dan çıktığım yolda yaşanmışlıklarının gururu ile futbolcu Mehmet olarak son kez karşınızdayım. Çocukluk aşkım, yaşam kaynağım, tutkum olan futbol hayatım boyunca tarifsiz nice gururlar yaşadım. Yeri geldi mutluluğumu tarif edemedim, yeri geldi üzüntümü belli edemedim. Çok kıymetli insanlarla çalıştım, çok kıymetli insanlar tanıdım. Çok da yıprandım, kırıldım. Ama futbola olan sevdam, hepsinin üstündeki profesyonelliğim ile kimseyi kırmadan, saygısızlık etmeden bugünlere geldim. En azından böyle umut ediyorum. Ben Mehmet Topal, yıllarca beni bağrına basan tüm taraftarlara, çalıştığım tüm kulüplerdeki baştan sona emek veren herkese, tüm başkanlarıma, tüm hocalarıma, benimle yürüyen tüm takım arkadaşlarıma, bizler için emek harcayan tüm medya mensuplarına, her daim yanımda olan aileme, dostlarıma binlerce kez teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hoşçakalın.''