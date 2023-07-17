Meksika CONCACAF Altın Kupa'da şampiyon oldu
Meksika, CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu) Altın Kupa finalinde karşılaştığı Panama'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu) Altın Kupa finalinde Panama'yı 1-0 mağlup eden Meksika, şampiyon oldu.
Bu yıl 17'ncisi düzenlenen turnuvanın finalinde, Meksika ile Panama, ABD'nin Los Angeles kentindeki 70 bin seyirci kapasiteli SoFi Stadı'nda karşılaştı.
Taraflar, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadelenin ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sona erdi.
TARİHİNDE 9. KEZ ŞAMPİYON OLDU
İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Meksika'da oyuna 85. dakikada giren Santiago Gimenez, 88. dakikada ağları sarstı ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Meksika, kupaya uzandı.
Meksika, 9. kez şampiyonluğa ulaşarak turnuva tarihinin en başarılı takımı olmaya devam etti.
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