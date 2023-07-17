Pelin Çelik: 'Gönüllerin şampiyonu olmaktan bıkmıştık'

Yayınlanma: 17.07.2023 - 09:53

Güncelleme: 17.07.2023 - 09:53

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından voleybolcularımız açıklamalarda bulundu.

Takımın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt, "Bir hayal gerçekleşti. Çok şaşkınım ve çok mutluyum. Yıllardır bunun için çabalıyoruz. Eksik olan şey altın madalyaydı. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Kızların hepsiyle gurur duyuyorum. Biz daha yolun başındayız. İlk altın madalya ama son olmayacak. Aynı başarıyı Avrupa Şampiyonası'nda ve Paris Olimpiyatları'nda göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ay-Yıldızlı takıma önemli katkılar yapan Gizem Örge, "Duygularım çok yoğun. Milli takıma uzun yıllar sonra döndükten sonra ilk turnuvada şampiyon olmak ve bunun bir parçası olmak... Çok gururlu hissediyorum. Takım olarak çok iyi hazırlandık, bunu da uyguladık. Biz bu şampiyonluğu gerçekten hak ettik. Yaşadıklarımı kelimelerle anlatamam. İlk maçıma çıktığımda gözyaşlarımı tutamadım. Böyle bir senede, böyle bir başarı ile başlamak... Paha biçilemez..." açıklamasını yaptı.

"BUNLAR KOLAY ŞEYLER DEĞİL"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Çok emek vererek bu ülkeye layık olmaya çalışıyoruz dedik. Voleybol ülkesiyiz dedik. Bir mesaj, beni çok üzdü. Ben de Malatyalıyım. Bir depremzede çocuk 'Televizyonum yok ki maçı izleyeyim' diye mesaj atmış. Bu beni çok üzdü. Bu şampiyonluğu depremzedelere, kaybettiğimiz insanlarımıza gönderiyorum. Depremde çok voleybolcu kaybettik. Onların acısı hep gözümüzde canlandı. Bu mesaj beni çok üzdü. Diyecek bir şey yok, sözün bittiği yer. Ülkemizin en kötü günü, böyle şampiyonluk günleri olsun. Cumhuriyetin 100. yılında, Milletler Ligi'nde şampiyon olduk ve dünya sıralamasında ilk sıraya yükseldik. Bunlar kolay değil. İki turnuva daha var, devamı gelecek. Avrupa Şampiyonası, Olimpiyat elemesi oynayacağız. Hayırlı olsun, bu takım Olimpiyat'ı da garantiledi" dedi.

"GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU OLMAKTAN BIKMIŞTIK"

Kadın Voleybol Milli Takım Menajeri Pelin Çelik ise, "Gönüllerin şampiyonu olmaktan bıkmıştık. Sonunda istediğimizi aldık. Altın madalyalarımıza, şampiyonluğa kavuştuk" açıklamasını yaptı.

Milli yıldızlarımızdan Zehra Güneş, "Yeni bir hikayenin başlangıcındayız. Çok mutluyum. Bundan 5-10 sene sonra şampiyonluklar hatırlanır, kimin iyi oynadığı veya kötü oynadığı değil" dedi.

Takımımızın genç oyuncularından Derya Cebecioğlu ise "Artık kafamı yastığa koyduğumda rahat uyuyabilirim. 'Bir şey başardım' diyebilirim" sözlerini sarf etti.