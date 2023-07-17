Eda Erdem'den şampiyonluk mesajı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 09:42

Güncelleme: 17.07.2023 - 09:42

2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem maçın ardından duygularını paylaştı.

Bir rüyada gibi hissettiğini söyleyen kaptan Eda, "Bu bir rüyaydı, inanamıyorum. 2005 yılından bu yana milli takım forması giyiyorum. Çok uzun bir maceraydı. Koçumuz Santarelli ile birlikte başarabileceğimize inandık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Sonunda altın madalya aldık. Yıllardır bunu bekliyorduk" dedi.

"MELISSA VARGAS BİZDEN BİRİ"

Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Melissa Vargas hakkında konuşan Eda, "Vargas sadece mükemmel bir oyuncu değil, aynı zamanda mükemmel bir insan. Bizden biri olduğunu ilk andan bu yana gösterdi. Türkiye'de şu an yaşananları hayal bile edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Melissa Vargas

Türk halkının desteğine dikkat çeken Eda, "Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle tarihi bir başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Saat fark etmeksizin bizi destekleyen Türk halkı... İyi ki varsınız. Sadece biz değil, tüm Türkiye olarak hep birlikte bu maçı kazandık ve şampiyon olduk" sözlerini sarf etti.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANDIRDI"

Başantrenör Daniele Santarelli'nin ilk günden beri takıma şampiyonluk inancını aşıladığını söyleyen kaptan, "Takım olarak bence çok iyi hazırlandık. Daniele bize ilk günden beri, 'Kızlar, biz oraya şampiyon olmaya gidiyoruz' diyordu" diyerek sözlerini noktaladı.