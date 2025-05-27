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Meksika'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu!

Meksika'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu!

27.05.2025 09:57:00
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AA
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Meksika'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu!

Hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Meksika Milli Takımı, aday kadrosunu açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaşacağı Meksika, aday kadrosunu duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre karşılaşma, 10 Haziran tarihinde ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda oynanacak.

Meksika Teknik Direktörü Javier Aguirre'nin belirlediği aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Alex Padilla (Pumas), Luis Malagon (Club America), Raul Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AVS)

Defans: Jorge Sanchez (Cruz Azul), Julian Araujo (Bournemouth), Emilio Lara (Club Necaxa), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moskova), Ramon Juarez (Club America), Juan Jose Purata (Tigres), Gilberto Sepulveda (Chivas), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Orozco (Cruz Azul), Mateo Chavez (AZ Alkmaar), Jesus Angulo (Tigres), Jesus Gallardo (Deportivo Toluca)

Orta Saha: Edson Alvarez (West Ham United), Luis Chavez (Dinamo Moskova), Marcel Ruiz (Deportivo Toluca), Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK), Gilberto Mora (Tijuana), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Jeremy Marquez (Atlas FC)

Forvet: Hirving Lozano (San Diego FC), Roberto Alvarado (Chivas), Efrain Alvarez (Tijuana), Raul Jimenez (Fulham), Henry Martin (Club America), Santiago Gimenez (AC Milan), Angel Sepulveda (Cruz Azul), Alexis Vega (Deportivo Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Cesar Huerta (Anderlecht)


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