Meksikalı futbolcu Victor Guzman'dan Beşiktaş yanıtı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Bir süredir adı siyah-beyazlı kulüp ile anılan Meksikalı futbolcu Victor Guzman, olası transfere ilişkin açıklamada bulundu. Guzman, "Böyle bir transferin Avrupa'da iyi bir adım olacağını hissediyorum" dedi.
Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan Victor Guzman'dan açıklama geldi.
Club Tijuana'da forma giyen Meksikalı futbolcu, açıklamasında siyah-beyazlılardan resmi bir teklif almadığını söyledi.
Guzman, "Çok fazla haber gördüm ama somut bir şey yok. Takımımı odaklandım. Ama böyle bir transferin Avrupa'da iyi bir adım olacağını hissediyorum" ifadelerini kullandı.
AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA
Geçen sezon Club Tijuana formasıyla 24 maçta oynayan Guzman 1889 dakika sahada kalmıştı. Bu sezon ise 2 maçta görev yapan genç savunmacı performansıyla çok sayıda Avrupa kulübünün dikkatini çeken bir isim.
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