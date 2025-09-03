Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa sözleşmeyi beğenmedi: Masayı terk etti!

Dünya futbolunun en simge isimlerinden biri olan Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, futbol tarihine geçecek bir olaya imza attı.

İspanya 2. Lig ekibi Burgos ile anlaşmaya varan 40 yaşındaki tecrübeli eldiven, sözleşme imzalamak üzereyken ortadan kayboldu.

SÖZLEŞME MASASINDAN KALKTI

İspanyol basınından Sergio Gonzalez Pulgar'ın edindiği bilgilere göre Ochoa, sözleşme için kulüp binasına gitti. İddiaya göre, sözleşme ayrıntılarını inceledikten sonra "kahve alma" bahanesiyle dışarı çıkan deneyimli kaleci bir daha geri dönmedi.

Guillermo Ochoa'nın, Burgos yetkililerinin ısrarlı aramalarına rağmen telefonlara yanıt vermediği belirtildi.

OCHOA'DAN İDDİALARA YANIT

Haberlerin yayılmasının ardından Ochoa şu açıklamayı yaptı:

"Kulüp, sözleşme değerini aniden düşürdü. Reklam gelirlerinin %60'ını ve ayrıca 5 milyon Euro'luk bir maddeyi içeren nihai bir sözleşme gönderdiler. Ancak kesin tutar, bu kategorideki asgari ücrete bile ulaşmıyordu."