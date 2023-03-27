Melek Şahin Dünya ikincisi oldu

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 17:27

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 17:27

Milli halterci Yağmur Melek Şahin, Arnavutluk’ta devam eden Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda 2 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

Durres şehrinde organize edilen Yıldızlar Dünya Şampiyonası’na 45 ülkeden 133 kadın, 135 erkek olmak üzere 268 sporcu katıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter antrenörü Yasin Aydın eşliğinde şampiyonaya hazırlanan Düzce’yi ve ülkemizi kadınlar 40 kiloda temsil eden Milli sporcu Yağmur Melek Şahin, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.