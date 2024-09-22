Melih Dumlu, artistik cimnastikte gümüş madalya kazandı!

Milli sporcu Melih Dumlu, Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Melih Dumlu, artistik cimnastikte gümüş madalya kazandı!
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AA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 09:05

Milli sporcu Melih Dumlu, Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Melih Dumlu, barfikste 12.300 puanla ikinci olarak gümüş madalya elde etti.


Etiketler: #Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonası #melih dumlu #barfiks

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