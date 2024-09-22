Melih Dumlu, artistik cimnastikte gümüş madalya kazandı!

Yayınlanma: 22.09.2024 - 09:05

Güncelleme: 22.09.2024 - 09:06

Milli sporcu Melih Dumlu, Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Melih Dumlu, barfikste 12.300 puanla ikinci olarak gümüş madalya elde etti.