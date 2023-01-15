Melih Saatçı: Başakşehir galibiyeti yaraya pansuman yaptı

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 16:16

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 16:16

Süper Lig’in 19.hafta mücadelesinde Trabzonspor, Başakşehir'i 1-0 yendi.

Melih Saatçı karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"Süper Lig’in 19.hafta mücadelesinde Trabzonspor galip gelerek Alanyaspor maçının ağır travmasını atlatmaya çalıştı.

Karşılaşmada ilk yarı nerdeyse Başakşehir’in pozisyonu ve şutu olmadan tamamlandı diyebiliriz. İlk yarı maç dengede giderken Bakesetas’ın attığı veya Başakşehir kalecesinin büyük hatasından gelen gol Trabzonpor’u oyuna daha çok soktu. Özellikle ilk yarı iki takımda gol atmaktan çok gol yememeyi amaç edinmiş bir görüntüde idi. Hücuma çıkışlarda iki takımda çok az oyuncu ile ön bölgeye geçmeye çalıştılar.

Trabzonspor ise oynadığı maçların genelinde olduğu gibi yine maç boyunca yavaş oynamakta ısrar etti. Trabzonspor’un rakip takımın baskı yapmamasına rağmen oyunu geriye oynaması ve atak denemelerinde son derece cılız olması da Trabzonspor adına eksi puan idi. İlk yarı her ne kadar öne de geçse bir türlü tam olarak oyunda ezici üstünlük yakalayamadı. Trezeguet’in bireysel zorlamaları dışında ilk yarı her iki takım açısından da vasat bir oyun seyrettik

İkinci yarı Trabzonspor yine oyunu rahatlatacak hamleler de geç kaldı. İlk yarı doğru düzgün pozisyon bulamayan Başakşehir ikinci yarı da son vuruşlarda etkili olamadı.

Gbamin tecrübesi ile Trabzonspor’ katkı sağlayabilir. Hem defansta hem de hücumda etkili oldu.

Sağda sakatlıktan dönen Perez iyi mücadele etti. Ömür yine etkili olamadı. Trazeguet vasattı. Bakesetas’ın attığı gol Trabzonspor’a hem 3 puanı hem de lige moralle dönmenin keyfini getirse de sahaya konan oyun anlamında Trabzonspor tıpkı geçmiş maçlarında olduğu gibi olumlu sinyaller vermedi. Başakşehir galibiyeti sadece yaraya pansuman yaptı."