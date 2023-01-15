İstanbulspor'dan hayati 3 puan! Ümraniyespor 0- 2 İstanbulspor
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 İstanbulspor üstünlüğüyle sonuçlandı.
Süper Lig'in 19. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Mücadele 2-0 İstanbulspor üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta gol 30. dakikada Ethemi ve 45+4. dakikada Melih Kabasakal'dan geldi.
Ümraniyespor 13. dakikada Mrsic ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. İstanbulspor kalecisi Jensen tek hamlede topu kontrol etti.
Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, 14 puanda kaldı. İstanbulspor ise 15 puana çıktı.
Ümraniyespor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. İstanbulspor ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.
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