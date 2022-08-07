Melih Saatçı: "Beşiktaş defans ve orta sahasındaki uyumsuzluğu giderirse rahatlar"

07 Ağustos 2022 Pazar, 10:50

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Melih Saatçı karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

İşte Saatçı'nın değerlendirmesi...

"Beşiktaş kendi sahasında dolu tribünleri önünde oynadığı Kayserispor karşısında oldukça zorlandı.

Beşiktaş taraftarı muhteşemdi. Beşiktaş takımının maçta paniklediği anlarda adeta takımlarını iterek Beşiktaş’ı oyunda tuttular. Beşiktaşlı oyuncular heyecanlı ve istekli olmalarına rağmen üretkenlik anlamında vasatı geçemediler.

Özelikle ilk yarıda Kayseri takımını önde basarak kendi yarı sahalarından çıkarmadılar. Emektar Atiba ve Souza'nın yokluğunda maça ön libero başlayan Salih Uçan bu pozisyonda takımına katkı veremedi. Takım dikine hücum etmekte çok zorlandı. Genç oyuncu Kartal ön liberoda ve Salih ise kendi mevkiinde oyuna başlasa idi Beşiktaş hücumda pozisyona girmekte daha üretken olabilirdi.

Beşiktaş’ın oyun içindeki temposu zaman zaman düşse de ve de istenilen seviyede olmasa da oyuncuların birbirini tanıması ve alınacak iyi sonuçlar ile oyun şablonu daha da oturacaktır. Kayserispor özellikle 10 kişi kaldıktan sonra alan savunması yaparak adeta kendi yarı sahalarında set çektiler.

Kayserispor adına en önemli pozisyon Gavranovic’in maçın başında yakaladığı net gol pozisyonu idi. Weghorst gol atmamasına rağmen çok çalışkandı. Ghezzal’a yaptığı asist maçı Beşiktaş’a maçı getirdi. Maç içinde her şeyini ortaya koydu. Muleka istekli olmasına rağmen oyuna katkı veremedi.

Beşiktaş defans ve orta sahasındaki uyumsuzluğu giderirse rahatlar."