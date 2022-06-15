Melih Saatçı: Litvanya takımını kutlamak gerek

15 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yı kendi sahasında 2-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Melih Saatçı karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"Litvanya takımını kutlamak gerek. Ülkemize gelirken uçuşlarında yaşanan aksilikler ve aktarımalar soncu karşılaşmadan 3-4 saat önce ülkemize gelmiş olmalarına rağmen Milli takımımız karşısında güçleri nispetinde iyi bir mücadele ortaya koydular. Hiç dinlenmeden maça çıkabilmek üstelik yorucu bir seyahatten sonra hiç te kolay olmasa gerek.

Milli takımımız basketbol ülkesi Litvanya karşısında bana göre iyi futbol oynamadı iyi mücadele de etmedi. Karşı takımın güçsüzlüğünden oyunda üstün göründü o kadar. Bu karşılaşmaları Milli takımımızı değerlendirme de hiçbir zaman ölçü olmayacağını düşünüyorum.

İzmir de Milli takımıza destek üst seviyede idi. Buradan İzmirli futbolseverleri tebrik ediyorum. Uzun yıllar Milli takımızın maçlarına ev sahipliği yapan İzmir Atatürk Stadından sonra daha derli toplu çok daha küçük statta oynanan mücadele futbolseverlere seyir anlamında keyif yaşattı diyebilirim. Gümümüzde büyük paralar harcanan ve tesisleşmede de büyük yatırımlar yapılan ülkemizde geline nokta futbol takımımızın UEFA Uluslar Ligi’nde 3.lig de yer alması.

UEFA C Liginde alınan galibiyetleri zafer edası ile değerlendirmenin gereği yok. Prosedür icabı oynanması ve Mili takımızın galip gelmesi gereken maçlar o kadar."