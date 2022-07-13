Melih Saatçı: Trabzonspor nokta transferlere imza atıyor

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:18

Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer dönemi sürerken takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Melih Saatçı, yapılan transferleri değerlendirdi.

İşte Saatçı'nın değerlendirmesi:

"Trabzonspor, Slovenya’da hız kesmeden yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Şampiyon geçen transfer sezonunda da olduğu gibi transfer yapmak için transfer yapmıyor. Takıma katkı sağlayacak direk ilk 11'de oynatabileceği ya da kenarda hamle oyuncusu olabilecek oyuncuları transfer ederek nokta atışı transferlere imza atıyor.

Tıpkı Denswil, Edin Visca, Bakesetas örneklerinde olduğu gibi: Özellikle devre arasında transferi gerçekleşen Edin Visca'nın takıma uyumu ve şampiyonluğa katkısı yadsınamaz bir gerçek.

Serie A takımı Udinese’de oynamış Danimarkalı oyuncu sağ bek Larsen, çok yerinde ve isabetli bir transfer. Tecrübesi ile takıma güç katacaktır. Trabzonspor'un son nokta transferi diyebileceğimiz esas adı Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan nam-ı değer Trazeguet, sağ ayaklı sol kanat oyuncusu. Zaman zaman forvet hattında da görev alabilen çok değerli bir oyuncu. Mısır da genç takımda oynarken golcü özelliğinden dolayı takım arkadaşları arasında efsanevi golcü David Trezeguet 'in adıyla kendisine hitap edilmeye başlanmış ve de öyle de kalmış.

Trezeguet, Kasımpaşa takımında ki müthiş performansı ile 65 maçta 22 gol ve 16 da asist yaparak Aston Villa'nın yolunu tuttu. İngilizlerin sert ve fiziğe dayalı futbolunda varlık gösteremeyen oyuncu Premier Lig'de tutunamadı. Futbolun oldukça yavaş oynandığı ligimizde teknik olan, kendini mental ve nispeten fiziki anlamda da hazır tutabilen oyuncular takım bütünlüğü içerisinde her zaman takıma katkı vermiştir.

Başakşehir takımında yeniden küllerinden doğan Trezeguet 6 gol ve 4 assist yaparak Süper Lig de iş yapabileceğini tekrar göstermiş oldu. Özellikle Nwakaeme 'nin takımdan ayrılması ile kadro rotasyonun da sıkıntı yaşaması muhtemel olan Trabzonspor'un bu anlamda Trezeguet transferi tam isabet oldu.

Hem sol kanatta hem de forvet hattında Trabzonspor'a büyük katkı verebilir. Geçiş hücumlarında rakip takımları zor duruma düşürebilir. Takıma adapte olur ve de uyum sorununu kısa zamanda atlatırsa Trezeguet Trabzonspor'un jokeri olur."