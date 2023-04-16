Trabzon'da sessiz gece: Trabzonspor 0-0 Beşiktaş

Yayınlanma: 16.04.2023 - 19:30

Güncelleme: 16.04.2023 - 22:59

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Maçın ilk yarısında tek isabetli şut Rachid Ghezzal'dan geldi. Beşiktaş, ikinci yarıya da Ghezzal'ın isabetli şutuyla başladı. Trabzonspor'un ilk isabetli şutu 65'te Abdülkadir Ömür ile geldi. Sonraki 5 dakikada da baskısını sürdüren Trabzonspor, Markovic ile gole yaklaştı ancak son haftaların formda kalecisi Mert Günok gole izin vermedi.

Maçın en net gol fırsatını ise 80. dakikada Trezeguet değerlendiremedi, bu pozisyonda Omar Colley'nin kale çizgisi üstündeki müdahalesi gole engel oldu.

Beşiktaş ise son anlarda Redmond ve Salih ile gole çok yaklaştı ancak Uğurcan'ın kurtarışları skoru tuttu.

100. LİG MAÇI 'SESSİZ'

İki takım arasındaki 100. lig randevusu golsüz sona erdi.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş'ın puanı 56 oldu.

Beşiktaş'a karşı kaybetmeme serisini 5 maça çıkaran Trabzonspor, puanını 45'e çıkardı.

Beşiktaş, gelecek hafta HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek.