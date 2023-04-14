Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou'nun gözü Trabzonspor maçında

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou'nun pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma beklediği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 16:32
Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou'nun gözü Trabzonspor maçında
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sistemine uymadığı için kadro dışı bıraktığı Georges-Kevin N'Koudou, Atletico Madrid ile depremzedeler yararına oynanan maçta bulduğu şansı iyi değerlendirdi.

Hürriyet'in haberine göre, Güneş'in 84. dakikada oyuna aldığı Kamerunlu futbolcu 88'de takımının 2. golünü atarken resmi maçlarda da şans beklediğini ifade etti.

Kevin N'Koudou

YETENEKLER ÖLMEZ

Haberde N'Koudou'nun, "Yaşadığım sıkıntılara rağmen hiçbir zaman antrenmanlarımı aksatmadım. Yeteneklerin ölmeyeceğini gösterdim. Hocamız Trabzonspor karşısında da bana forma şansı verirse aynı performansı göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın" dediği aktarıldı.


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