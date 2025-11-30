Melih Saatçı yazdı: 'Bu takımın dikiş tutması çok zor'

Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş, Karagümrük karşısında galip geldi gelmesine de ne yazık ki bu galibiyetin takımın dikiş tutturması babında ölçü olamayacağı aşikar…

Sezon başı yanlış yapılan transferler, Rafa Silva olayında koskoca Beşiktaş tüzel kişiliğinin başkanı ve teknik direktörü ile kendilerini , savunmak için basın önüne çıkmaları anlaşılır olmadığı gibi yönetim zafiyetinin de göstergesi oldu. Kulüp iyi yönetilmezse, çarklar doğru düzgün işlemezse takımın günlük sonuçlarla başarıyı yakalaması mümkün değil.

Karagümrük karşısında Orkun idare etse de Orkun’un alınma amacı ligimizin 15. Haftasına geldiğimiz süreçte ne kadar yerini buldu hiç kuşkusuz koca bir hiç oldu.

Jota bu takımda şimdiye kadar neden istikrarlı bir biçimde değerlendirilemedi ? Bu da koca bir soru işareti…

Samsun karşısında taraftarın maç sonu tezahüratlarından sonra bu takımın dikiş tutması çok zor…Umarım yanılırız."