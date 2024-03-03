Melih Saatçı yazdı: 'Bu yenilgi Santos’a yazar!'

Yayınlanma: 03.03.2024 - 21:11

Güncelleme: 03.03.2024 - 21:11

Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Melih Saatçı, karşılaşmayı değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"İlk yarı boyunca pozisyon üretmekte çok zorlanan Beşiktaş , oynadığı oyun anlayışı ile de adeta taraflı tarafsız futbolseverleri yine uyuttu. Oyunu daha çok kendi sahasında kabullenen bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş’a bu oyun tarzı yakışmaz. Belki de kısa vadede bu kısır oyun anlayışı sizi sonuca taşıyabilir ancak uzun vadede sizi başarıya ulaştırması çok zor. Maçın başında kendi kalesine attığı gol ile 1-0 geriye düşen Beşiktaş buna rağmen bir türlü rakibi karşısında istediği baskıyı kuramadı.

İkinci yarı , Galatasaray’ın da oyunu kendi sahasında kabullenmesi ile beraber Beşiktaş daha baskılı görünse de Galatasaray defansı alanları iyi kapattı. Oyuna giren Ghazzel çok istekli idi. Şutu gol olsa Beşiktaş da ikinci dönemine belki de ışık yakacaktı.Bu yenilgi Santos’ a yazar ! Oyun içerisinde müdahalelerinde geç kalan Santos, bizim gibi maçı kenardan öylece seyretti. Yanında kulübe de duran Worrall’ı ,Colley’e rağmen hiç düşünmedi. Colley’nin hataları Beşiktaş için daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Maçın sonunda hatalarını adeta kırmızı kartla taçlandırdı! Beşiktaş taraftarına da sözüm , Abubakar’a verilen tepki de haklı olabilirler ancak Abubakar Beşiktaş’a ne kadar çok katkı verebilirse Beşiktaş’ın kasası da o kadar dolacaktır. Taraftara olgunluk yakışır.

Her ne kadar oyun anlamında istenilen Beşiktaş bu olmasa da bu sezonu en iyi şekilde bitirmek ve oyununu geliştirerek sezonu bitirmek ve Türkiye Kupası’nı almak Beşiktaş için temel hedef olmalı."