Melih Saatçı yazdı: 'Karşılaşmanın Beşiktaş adına tek olumlu yönü alınan galibiyet'

Yayınlanma: 11.08.2024 - 23:54

Güncelleme: 11.08.2024 - 23:54

Beşiktaş Süper Lig'e Samsunspor galibiyeti ile başladı. Melih Saatçı, karşılaşmayı kaleme aldı.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş, 5 golle galip geldiği Galatasaray karşılaşmasından sonra müthiş bir moral ve özgüven ile Samsun’a geldi.

Galatasaray karşısında farklı galibiyet alınsa da takımda eksik unsurlar yok değildi. Süper kupa finalinde adam paylaşımında yapılan hatalar ve de ofsayt taktiği ile oynanan oyun anlayışı Beşiktaş’a zor anlar yaşatabilirdi.

Beşiktaş, Samsunspor karşısında iyi bir futbol ortaya koyamadı. Defansta yapılan hatalar ve de orta saha da kaptırılan toplar ve de yapılan pas hataları Beşiktaş adına eksi idi.

Özellikle ikinci yarı da yapılan pas hataları belki bu karşılaşmada sorun olmadı ancak ileride Beşiktaş’ın başını çok ağrıtabilir. Karşılaşmanın Beşiktaş adına tek olumlu yönü lige galibiyet ile başlamak oldu.

Ne olursa olsun alınan Süper Kupa ve sonrasında da Süper Lig’e galibiyet ile başlamak Beşiktaş’a takım olma yolunda ivme katacaktır."